Ralf Jäger: Keine konkrete Umsetzung von Anschlagsplänen

12.03.2017 Düsseldorf/Essen. Nach dem Terroralarm wegen eines möglichen Anschlags am Samstag in Essen haben die Sicherheitsbehörden keine Anzeichen dafür, "dass mit Umsetzung oder Vorbereitungen konkret begonnen wurde". Das versicherte Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) am Sonntag unter Hinweis auf die bisher vorliegenden Erkenntnisse der Ermittler. "Die Sicherheitsbehörden haben die Hinweise ernst genommen und sehr umsichtig, konsequent und frühzeitig reagiert", betonte Jäger. "Essen zeigt, dass sie sehr gut zusammenarbeiten und ihre Informationen untereinander eng austauschen."