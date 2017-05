Römer bleibt vorläufig Chef der SPD-Landtagsfraktion in NRW

23.05.2017 Düsseldorf. Im Tauziehen um die neue Führungsspitze der SPD-Landtagsfraktion haben sich die Abgeordneten am Dienstag auf einen Kompromiss geeinigt. Der 70-jährige Fraktionschef Norbert Römer (70) soll das Amt ein Jahr lang weiterführen, sagte Römer am Dienstag nach der Fraktionssitzung in Düsseldorf.

Nach der verlorenen Landtagswahl war die Frage der Neuaufstellung in der Fraktion heftig umstritten. Zahlreiche Abgeordnete hatten im Vorfeld einen sofortigen Neubeginn und eine Verjüngung an der Fraktionsspitze gefordert. Als künftige Oppositionsführer waren mehrere Kandidaten gehandelt worden, darunter der noch amtierende Justizminister Thomas Kutschaty, Innenminister Ralf Jäger und Vizelandesparteichef Marc Herter.

Die SPD hatte bei der Landtagswahl mit nur 31,2 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis in der Geschichte des Landes NRW eingefahren. Die rot-grüne Landesregierung ist damit abgewählt. (dpa)