Protest von Linksautonomen: Politik-Diskussion abgebrochen

03.03.2017 Wuppertal. Eine politische Diskussionsveranstaltung in einem Wuppertaler Café ist nach Protesten von rund 100 Demonstranten aus dem linken Spektrum abgebrochen werden. Sie hatten am Donnerstagabend nach ersten Erkenntnissen gegen die Teilnahme von AfD-Politikern protestiert, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Die Gruppe habe das Café kurz vor Beginn der Veranstaltung "regelrecht geflutet". Daraufhin sagte die Betreiberin die geplante Diskussion ab. Es sei nach aktuellem Stand bei der Protestaktion zu keinen Straftaten gekommen, sagte der Sprecher. Der Staatsschutz sei jedoch über den Vorfall informiert worden.