Protest in Köln: Demonstranten parodieren AfD-Politiker

21.04.2017 Köln. Einen Tag vor dem AfD-Bundesparteitag in Köln haben sich Demonstranten mit ersten kleineren Protestaktionen gegen die Partei in Stellung gebracht. Mitglieder der Bewegung Avaaz postierten sich am Freitagmorgen vor dem Kölner Dom - maskiert als AfD-Politiker Frauke Petry, Björn Höcke, Alexander Gauland und Beatrix von Storch. Dabei trugen sie Schafskostüme und Uniformen. Sie wollten damit nach eigenen Angaben verdeutlichen, dass die AfD aus ihrer Sicht rückwärtsgewandte Ideologien vertritt, Parteivorsitzende Frauke Petry aber versuche, einen bürgerlichen Schein zu wahren. Nach Angaben von Avaaz nahmen rund 30 Mitglieder an der Aktion teil.

Die AfD kommt am Wochenende in Köln zu ihrem Parteitag zusammen. Vor allem am Samstag wird mit größeren Protesten dagegen gerechnet. Angemeldet wurden Demonstrationen mit 50 000 Teilnehmern. (dpa)