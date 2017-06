Protest gegen Studiengebühren vor Koalitionsverhandlungen

09.06.2017 Düsseldorf. CDU und FDP haben in Düsseldorf mit der fünften Runde ihrer Koalitionsverhandlungen begonnen. Es solle zunächst über soziale Fragen und Arbeitsplätze gesprochen werden, sagte CDU-Landeschef Armin Laschet am Freitag.

Am Nachmittag werde dann mit dem großen Thema Finanzen begonnen. Vor Beginn der Verhandlungsrunde demonstrierten rund zwei Dutzend Studenten gegen Studiengebühren in NRW. FDP-Landeschef Christian Lindner sagte zu ihnen, die FDP wolle die Studienbedingungen verbessern. "Wenn das ohne Studienbeiträge geht, sind wir die ersten, die darauf verzichten."

Bisher haben sich CDU und FDP unter anderem auf eine Rückkehr zum generellen Abitur nach neun Jahren am Gymnasium geeinigt. Außerdem sollen mehr Kommissar-Anwärter bei der Polizei ausgebildet und die Videoüberwachung ausgeweitet werden.

Nach bisheriger Planung steht die neue Regierung unter Führung von Laschet als Ministerpräsident bis Mitte Juli. Die FDP will ihre gut 15 500 Mitglieder in NRW in einem Online-Votum über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Bei der CDU entscheidet ein Parteitag. (dpa)