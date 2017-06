Pretzell will EU-Mandat nach Bundestagswahl abgeben

27.06.2017 Düsseldorf. Der AfD-Fraktionschef im NRW-Landtag, Marcus Pretzell, will sein Mandat als EU-Abgeordneter nach der Bundestagswahl aufgeben. Das kündigte er am Dienstag vor Journalisten in Düsseldorf an. Er wolle sein Mandat in Straßburg an jemanden abgeben, der es dann bis zum Ende der Legislatur weiterführe. Es sei unzutreffend, dass er durch das Doppelmandat finanziell profitiere, betonte der Mann von AfD-Bundesparteichefin Frauke Petry. Das Gegenteil sei der Fall.

Gebe er sein EU-Mandat auf, "würde sich das netto lohnen". Es gebe Anrechnungsregeln in Straßburg und Düsseldorf, die dazu führten, dass er netto mit dem derzeitigen Doppelmandat sogar weniger verdiene, als wenn er nur ein Mandat ausführen würde, sagte der Fraktionschef. Die rechtspopulistische AfD hatte am 14. Mai erstmals den Sprung ins NRW-Parlament geschafft, Pretzell war zum Fraktionschef gewählt worden. (dpa)