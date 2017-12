Präses regt gemeinsame Gemeindezentren der Kirchen an

29.12.2017 Köln. Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, hat das Zusammenlegen katholischer und evangelischer Gemeindezentren angeregt. "Ist es nicht besser, ökumenische "Wohngemeinschaften" zu gründen, statt dass sich beide Kirchen - am Ende vielleicht sogar unabgestimmt - aus Stadtteilen und Orten zurückziehen?", schrieb Rekowski in einem Gastbetrag für den "Kölner Stadt-Anzeiger". In Zeiten, in denen die Kirchen mit weniger Personal auskommen müssten, schienen ihm gemeinsame Gemeindezentren keine schlechte Idee, erklärte der oberste Repräsentant der rheinischen evangelischen Kirche.

Im "gemeinsamen WG-Wohnzimmer" gäbe es sicher manches, das nicht allen Mitbewohnern gleichermaßen gefalle, wie Heiligenfiguren oder Frauen auf der Kanzel. "Aber es bliebe ein Hoffnungsort für Menschen vor ihrer Haustüre erhalten", schrieb Rekowski. (dpa)