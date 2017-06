Präses predigt an Pfingstmontag vor dem Dom in Münster

01.06.2017 Münster. Die Präses der westfälischen Landeskirche, Annette Kurschus, predigt an Pfingstmontag auf dem Domplatz in Münster. Evangelische und katholische Kirche feiern aus Anlass des 500-jährigen Reformationsgedenkens unter dem Motto "Zusammen wachsen" einen ökumenischen Gottesdienst, wie das Bistum am Donnerstag mitteile. An Kurschus' Seite steht Münsters Bischof Felix Genn.

Anfang des Jahres war eine Predigt der Präses im Benediktinerkloster in Meschede im Bistum Paderborn abgesagt worden. Ursprünglich sollte Kurschus in einer Messe reden, nach einer Absage aus kirchenrechtlichen Gründen dann am Morgen in einer Vesper. Diese Einladung musste die Präses aber aus Termingründen absagen. Der Vorgang hatte über die Bistumsgrenzen hinweg für Verwunderung gesorgt. (dpa)