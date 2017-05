Polnisches Hörfunkprojekt gewinnt Jugendkarlspreis

23.05.2017 Aachen. Eine studentische Hörfunkreihe aus Polen hat den ersten Preis beim Wettbewerb um den Jugendkarlspreis gewonnen. Karlspreisstiftung und Europaparlament zeichneten am Dienstag das Projekt "Erasmus evening" aus. Die Sendereihe im Studentenradio der Adam-Mickiewicz-Universität Posen informierte darüber, wie Studenten Auslandssemester im Rahmen des europäischen Erasmus-Programms praktisch angehen können und über gesammelte Erfahrungen.

Der mit insgesamt 15 000 Euro dotierte Preis für die ersten drei Gewinner zeichnet vorbildliche Projekte junger Menschen aus, die europäisches Bewusstsein und Identität fördern. 250 Projekte aus allen EU-Ländern hatten sich in zunächst nationalen Wettbewerben um den Jugendkarlspreis beworben. Der Internationale Karlspreis wird an diesem Donnerstag an den britischen Historiker Timothy Garton Ash verliehen.

Platz zwei beim Jugendkarlspreis belegt das Projekt "Europa neu entdecken" aus Dänemark. Im EU-skeptischen Norden des Landes organisierten junge Leute unter dem Motto "In Vielfalt geeint" einen Umzug mit Teilnehmern unterschiedlicher Ethnien und ein Europafest.

Dritter Preisträger wurde die niederländische Internetplattform "Wir sind Europa" für junge Autoren, Journalisten und kreative Köpfe, die über Europa schreiben. In ihren Beiträgen machen sie deutlich, was es für sie bedeutet, Europäer zu sein. (dpa)