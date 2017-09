Polizistin bei Kurden-Demonstration in Köln verletzt

16.09.2017 Köln. Bei einer Kundgebung von Kurden in Köln ist eine Polizistin verletzt worden. Beamte der Bereitschaftspolizei wollten am Samstag vor Beginn der Veranstaltung mehrere Personen kontrollieren, wie ein Sprecher mitteilte. Ein Mann sei plötzlich geflohen. Daraufhin nahm eine 24 Jahre alte Polizistin die Verfolgung auf. Sie sei dabei von einem Unbekannten zu Boden gerissen worden. Die Polizistin zog sich Kopfverletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An der Demonstration auf der Deutzer Werft nahmen laut Polizei mehrere Tausend Menschen teil.

Das Kurdische Kulturfestival stand unter dem Motto "Freiheit für Öcalan - einen Status für Kurdistan". Die Teilnehmer forderten damit die Freilassung des inhaftierten Kurdenführers Abdullah Öcalan. Die Veranstalter hatten im Vorfeld Kurden aus ganz Deutschland und aus vielen Ländern Europas erwartet. (dpa)