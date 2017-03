Polizeigewerkschaft: Normales Gehalt für Rainer Wendt

06.03.2017 Berlin/Düsseldorf. Die Deutsche Polizeigewerkschaft dementiert Berichte, wonach sie ihrem Bundesvorsitzenden Rainer Wendt ein sechsstelliges Gehalt bezahle, das er neben seinem Beamtensold beziehe. Das sei unrichtig, sagte eine Sprecherin am Montag nach einem entsprechenden Bericht des "Kölner Stadt-Anzeiger". Die Zeitung hatte sich auf Gewerkschaftskreise berufen.

Wendt, der in vielen Talkshows als Kämpfer für Recht und Ordnung aufgetreten war, hatte der dpa am Sonntag versichert: "In der Summe übersteigen meine Einkünfte das Gehalt eines Hauptkommissars nicht." Dies sei Fakt, bekräftigte die Sprecherin.

Die Linke NRW sieht die politische Verantwortung für die Besoldung des freigestellten Gewerkschafters aus Steuermitteln bei NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD). Ihr innenpolitischer Sprecher, Jasper Prigge, forderte Jäger in einer Mitteilung auf, sein Amt unverzüglich zur Verfügung zu stellen. (dpa)