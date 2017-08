Polizei sieht Einsatz im Braunkohlerevier als Erfolg

29.08.2017 Aachen. Die Aachener Polizei hat ihren Einsatz vom Wochenende gegen Braunkohlegegner im rheinischen Tagebau als Erfolg gewertet. "Wir waren jederzeit Herr der Lage", sagte der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Es hat keine Szenen gegeben wie in Hamburg (beim G20-Treffen). Insofern hat sich unsere Lageeinschätzung voll bewahrheitet, und unsere Taktik war erfolgreich. Unser Einsatzkonzept ist aufgegangen." Ob sich eine solche Strategie auch für die UN-Klimakonferenz im November in Bonn empfehle, könne er nicht ohne weiteres sagen, sagte Weinspach. Das hänge zum Beispiel davon ab, welche Personengruppen dazu anreisen wollten.