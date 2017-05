Kommentar zur Zukunft von SPD und Grünen

SPD und Grüne haben auf ihre ganz besondere Weise verloren, aber beide stehen vor einer ähnlichen Herausforderung. Ihre Gedankenwelt passt nicht mehr zu den Fragen und Problemen der meisten Menschen in diesem Land, findet GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

Am Tag nach einer verlorenen Wahl ist guter Rat in großen Mengen zu haben. SPD und Grüne stehen vor der Herausforderung, ihre Position neu zu bestimmen. Martin Schulz mag drei Niederlagen kassiert haben. Bis zum Herbst ist indes noch Zeit, und da Wähler immer kurzfristiger entscheiden, hat er auch eine realistische Chance.

Beide Parteien haben auf ihre ganz besondere Weise verloren, aber beide stehen vor einer ähnlichen Herausforderung. Ihre Gedankenwelt passt nicht mehr zu den Fragen und Problemen der meisten Menschen in diesem Land. Fangen wir mit der SPD an. Sie wird akzeptieren müssen, dass es nicht genügt, soziale Gerechtigkeit zu flöten. Die Wähler hätten es gerne ein wenig konkreter. Die Analyse zeigt, dass es der Partei vor allem an Kompetenz in Feldern wie Wirtschaft, Bildung oder Innere Sicherheit fehlt. Aber die SPD möchte so gerne zurück in eine linke Vergangenheit, die schön ist, obwohl es sie nie gegeben hat. Es ist indes viel mühsamer, Themen wie Straßenbau, Schulsanierung oder Wohnungspolitik zu besetzen – im Übrigen alte Erfolgsthemen sozialdemokratischer Sachpolitik.

Den Grünen fehlt der Pragmatismus, und sie sind an vielen Stellen schlicht altmodisch. Sie pflegen ein paar Glaubenssätze und sehen nicht, dass die Welt sich weiterdreht. Ihre bürgerliche Klientel fragt sich, wie die Partei Naturschutz und Energiewende versöhnen will? Wie Inklusion funktionieren kann und was sie jenen sagt, die sich kein Elektroauto und kein Bioschnitzel leisten können? Wie wollen die Grünen Digitalisierung gestalten? Diese Themen unterscheiden sich nicht sehr von denen der SPD-Wähler.

Auch die Grünen sollte niemand abschreiben. Sie sind auf den Kern ihrer Stammwählerschaft geschrumpft. Bisher war es bequem, die SPD zu ökologischen Zugeständnissen zu nötigen. Das wird nicht mehr genügen, wenn man auch in Zukunft regieren will, was den Grünen so wichtig geworden ist wie einst der FDP. Kompromisse mit der CDU lassen sich finden, Kompromisse mit der FDP sind schmerzhafter. Es wird daher ein Sommer der Positionsbestimmungen und der Personaldebatten: Spannend.