Politbarometer: NRW-CDU überholt SPD

11.05.2017 Düsseldorf. Kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die CDU die SPD einer weiteren Umfrage zufolge knapp überholt. Laut dem neuen ZDF-Politbarometer kommt die SPD auf 31 Prozent - ein Minus von einem Punkt im Vergleich zur Vorwoche. Die CDU liegt demnach unverändert bei 32 Prozent. Die Grünen könnten mit 6,5 Prozent (minus 1 Punkt) rechnen, die FDP mit 13,5 Prozent (plus 1,5). Die Linke erreicht der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zufolge 6 Prozent (unverändert) und die AfD 6,5 Prozent (plus 0,5).

Zuvor hatte bereits eine Erhebung von YouGov im Auftrag von Sat.1 NRW ergeben, dass die CDU mit Herausforderer Armin Laschet nun mit 31 Prozent knapp vor der SPD von Hannelore Kraft mit 30 Prozent liegt. (dpa)