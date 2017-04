Pistole-Anlegen als Zusatzdienst für Polizisten

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten.

24.04.2017 Düsseldorf. Polizisten in Nordrhein-Westfalen bekommen künftig für das Anlegen von Pistole, Schutzweste und Handfesseln pro Dienstschicht zwölf Minuten als Arbeitszeit gutgeschrieben. Dies betreffe Beamte im Wechselschichtdienst, teilte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) am Montag in Düsseldorf. Darauf habe sich die GdP mit NRW-Innenminister Ralf Jäger geeinigt.

Damit wurde ein Schlussstrich unter einen jahrelangen Streit über die Anrechnung der sogenannten Rüstzeiten gezogen. Im Kern ging es darum, ob das Anlegen der persönlichen Ausrüstung zur Arbeitszeit zählt. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte im November 2016 entschieden, dass ein Polizist dadurch zu Beginn und Ende der Schicht über die geschuldete Arbeitszeit hinaus Dienst geleistet hat. Der Rechtsstreit reichte ins Jahr 2004 zurück.

Der NRW-Vorsitzende der GdP, Arnold Plickert, sagte, dies sei ein "Signal der Anerkennung und Wertschätzung der Leistung" der im Wechselschichtdienst eingesetzten Polizisten. In Nordrhein-Westfalen gibt es etwa 40 000 Polizeibeamte. Die neue Regelung gilt damit für einen Teil von ihnen. (dpa)