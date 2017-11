Pegida-Organisator im Polizeipräsidium verhaftet

30.11.2017 Dortmund. Der Organisator einer geplanten Pegida-Demonstration ist in Dortmund verhaftet worden. Der 36-jährige Duisburger sei mehrfach vorbestraft und komme allein in diesem Jahr für 278 Delikte in Betracht, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der Duisburger war zu einem Vorbereitungsgespräch im Dortmunder Polizeipräsidium erschienen. Dort wurde ihm eröffnet, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliege. Das Gespräch fiel aus, die Versammlung des islam- und fremdenfeindlichen Bündnisses sei kurz darauf abgesagt worden.

Der Mann sei als "Gewalttäter Sport" bekannt und wegen Hausfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Androhung von Straftaten, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, Körperverletzung, Beleidigung und weiterer Delikte in Erscheinung getreten. (dpa)