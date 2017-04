Passantin entdeckt Geflüchtete in geparktem Lastwagen

11.04.2017 Düren. Eine Passantin hat in Düren in einem geparkten Lastwagen sechs Flüchtlinge entdeckt und ihnen damit womöglich das Leben gerettet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hörte die Frau am vergangenen Wochenende Klopfgeräusche. Sie informierte die Polizei, die den dort abgestellten Lastwagen öffnete. Daraufhin seien sechs völlig entkräftete und dehydrierte Männer von der Ladefläche geklettert. Nach ihrer Behandlung gaben sie an, aus Pakistan und Afghanistan zu stammen und geflohen zu sein. Die Polizei geht davon aus, dass sie seit Anfang April in dem Lastwagen unterwegs waren.

Der Fahrer des Lastwagens wurde vorläufig festgenommen. Nach Polizeiangaben erklärte er, von seiner menschlichen Ladung nichts gewusst zu haben. Die Polizei will in dem Fall weiter ermitteln. (dpa)