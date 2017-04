Parteitag der NRW-CDU mit Merkel: Auftakt für Wahlkampf

01.04.2017 Düsseldorf. Die CDU will Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen ablösen. Sechs Wochen vor der Landtagswahl soll das "Regierungsprogramm" verabschiedet werden. Zum Parteitag in Münster kommt auch Bundeskanzlerin Merkel.

Sechs Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gibt die CDU bei einem Parteitag mit Kanzlerin Angela Merkel den Startschuss für die heiße Wahlkampfphase. In Münster will die NRW-CDU am Samstag (10 Uhr) ihr Wahlprogramm verabschieden und ihre Alternativen zur rot-grünen Politik in den zentralen Feldern Bildung, Sicherheit und Wirtschaft deutlich machen. Parteichef Armin Laschet sieht seinen Landesverband inhaltlich für eine Regierungsübernahme gerüstet. Der CDU-Spitzenkandidat will Ministerpräsident werden. Amtsinhaberin Hannelore Kraft (SPD) wirft er vor, NRW sieben Jahre lang unter Wert regiert zu haben.

Rückenwind soll von Bundesparteichefin Merkel kommen, die in Münster vor rund 675 Delegierten sprechen wird. Mit weiteren sieben Auftritten wird sie den Wahlkampf bis zur Abstimmung am 14. Mai unterstützen. Der mit gut 130 000 Mitgliedern stärkste CDU-Landesverband erwartet in den nächsten Wochen auch viele andere prominente Politiker. Die NRW-Wahl gilt als wichtigster Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September.

Laschet zeigte sich vor dem Parteitag zuversichtlich, dass die CDU stärkste Kraft in NRW werden kann. Ihr Wahlprogramm nennt die CDU gleich "Regierungsprogramm". Das Land liege bei wichtigen Themen im Bundesvergleich hinten und müsse wieder Spitzenplätze schaffen. Viele Potenziale des bevölkerungsreichsten Bundeslands seien über Jahre hinweg ungenutzt geblieben.

In den jüngsten Umfragen liegen die Christdemokraten klar hinter der SPD. Die CDU kommt in drei Erhebungen vom März auf lediglich 26 bis 30 Prozent Zustimmung, die SPD auf 37 bis 40 Prozent. Da die Grünen aber seit Längerem schwächeln, sehen Forschungsinstitute schon seit geraumer Zeit keine Mehrheit mehr für Rot-Grün. (dpa)