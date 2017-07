Papst: Zum Schluss lernte Meisner doch noch "loszulassen"

15.07.2017 Köln. Der frühere Papst Benedikt XVI. hat den verstorbenen Kardinal Joachim Meisner als großen Zeugen des christlichen Glaubens gewürdigt. Erzbischof Georg Gänswein verlas am Samstag während der Totenmesse im Kölner Dom ein persönlich gehaltenes Grußwort von Benedikt, das die Gläubigen mit spontanem Applaus aufnahmen.

Der 90-Jährige erinnerte daran, dass es Meisner 2014 schwer gefallen sei, aus seinem Amt auszuscheiden. "Um so mehr hat es mich bewegt, dass er in dieser letzten Periode seines Lebens loszulassen gelernt hat." Meisner habe zuletzt eine gelöste Heiterkeit und innere Zuversicht ausgestrahlt. Benedikt berichtete, er habe noch einen Tag vor Meisners Tod mit ihm telefoniert. Meisner war am 5. Juli im Alter von 83 Jahren in Bad Füssing in Bayern gestorben. (dpa)