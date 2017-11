Opposition gegen Brexit-Beauftragten Friedrich Merz

17.11.2017 Düsseldorf. Die Berufung des früheren CDU-Spitzenpolitikers Friedrich Merz zum "Brexit-Beauftragter" der Landesregierung stößt auf scharfe Ablehnung der Opposition. Die gravierenden Folgen des Austritts Großbritanniens aus der EU müssten Chefsache sein, sagte SPD-Vizefraktionschef Thomas Kutschaty am Freitag in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags. Eine solche Aufgabe dürfe nicht in die Hände eines Wirtschafts- und Finanz-Lobbyisten gelegt werden. Merz ist von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zum Brexit-Beauftragten berufen worden. Merz ist in etlichen Unternehmen Mitglied in Aufsichts- und Verwaltungsräten. Aus Sicht der Opposition sind Interessenkonflikte unvermeidlich.