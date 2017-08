Opposition: Schwarz-Gelb vor Bruch der Wahlversprechen

02.08.2017 Düsseldorf. Mit ihrem Koalitionsvertrag hat die neue schwarz-gelbe Landesregierung von Nordrhein-Westfalen nach Ansicht der Grünen den Bruch ihrer Wahlversprechen beschlossen. "Es ist keine Gegenfinanzierung erkennbar. Ich bin fassungslos, wie unprofessionell mit den Wahlversprechen umgegangen wird", sagte Grünen-Fraktionschefin Monika Düker am Mittwoch in Düsseldorf.

Entweder werde die Koalition ihre Wahlversprechen brechen, Mehrausgaben durch Einsparungen gegenzufinanzieren und Mehreinnahmen in den Schuldenabbau zu stecken, oder es werde vom Koalitionsvertrag nicht viel übrig bleiben.

"Der Koalitionsvertrag ist eine Wünsch-Dir-was-Liste, an der die Preisschilder fehlen. Wir sind gespannt, wie Armin Laschet das in seiner Regierungserklärung erklären will", sagte Düker. Die CDU habe nicht einmal ihre eigenen Kürzungsvorschläge im Koalitionsvertrag aufgegriffen. (dpa)