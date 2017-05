Oppermann räumt schwere SPD-Niederlage in NRW ein

14.05.2017 Berlin. Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, hat sich unzufrieden mit der Dominanz landespolitischer Themen im Wahlkampf seiner Partei in Nordrhein-Westfalen gezeigt. "Jedenfalls hat es nicht geholfen, dass sich die SPD in NRW ausschließlich auf NRW-Themen konzentriert", sagte Oppermann am Sonntag in der ARD. "Martin Schulz hat jetzt die Möglichkeit, einen von Landespolitik unbeschwerten Wahlkampf zu organisieren. Die Wahlkampagne beginnt jetzt." Oppermann räumte eine schwere Niederlage seiner Partei ein. Der bisherigen sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft zollte er Respekt dafür, dass sie mit ihrem Rücktritt als Landesvorsitzende die Verantwortung für das SPD-Abschneiden übernahm.