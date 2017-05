Norbert Römer bleibt Chef der SPD-Landtagsfraktion in NRW

30.05.2017 Düsseldorf. Norbert Römer bleibt vorerst Chef der SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen. Wie der 70-Jährige am Dienstag nach der Sitzung mitteilte, wurde er von einer Zweidrittel-Mehrheit der 67 anwesenden SPD-Abgeordneten wiedergewählt. Die SPD hatte bei der Landtagswahl Mitte Mai ihr schlechtestes Ergebnis in NRW eingefahren und wird im Düsseldorfer Landtag von der Regierungs- auf die Oppositionsbank wechseln. Im Vorfeld der Vorstandswahlen in der Landtagsfraktion hatten Kritiker dagegen protestiert, den Neuanfang mit dem 70-jährigen Alt-Vorsitzenden zu gestalten. Römer soll das Amt maximal bis zu den nächsten Vorstandswahlen in einem Jahr übernehmen.