Neues Gefängnis in Münster soll 2024 öffnen

23.01.2018 Münster. Im Südosten von Münster im Stadtteil Wolbeck soll bis 2024 ein neues Gefängnis für 640 männliche Häftlinge entstehen. Das 18 Hektar große Areal in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Münster-Telgte sei dafür am besten geeignet, sagte Markus Vieth, Niederlassungsleiter des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW in Münster, am Dienstag bei der Standort-Präsentation.

Die neue Haftanstalt sei für den geschlossenen Vollzug geplant, eine Sicherheitsverwahrung soll es nicht gegeben. Der Neubau koste voraussichtlich einen dreistelligen Millionenbetrag. Für die Standortsuche war Voraussetzung, dass das Gefängnis maximal 10,5 Kilometer vom Amts- und Landgericht entfernt ist. Als nächstes muss nun die Bezirksregierung die planungsrechtliche Zulässigkeit prüfen.

Der Neubau des Gefängnisses war notwendig geworden, weil die alte Justizvollzugsanstalt in Münster nicht mehr zu sanieren war. Nach einem neuen Standort war jahrelang gesucht worden. (dpa)