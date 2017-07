Neuer Innenminister steht zur Stärkung der Polizei

05.07.2017 Köln. Nordrhein-Westfalens neuer Innenminister Herbert Reul (CDU) steht zu der im Wahlkampf versprochenen Stärkung der Polizei. Dies gehe aber nur "Stück für Stück", sagte Reul am Mittwoch im Sender WDR 5. Er verwies auf eine hohe Zahl ausscheidender Polizisten und betonte, neue Kräfte müssten erst ausgebildet werden. Die CDU hatte die Einstellung von 2300 Polizisten jährlich angekündigt. Er wolle aber keinen Wettbewerb, ob jemand 200 oder 500 Polizisten mehr oder weniger haben wolle, sagte Reul. "Wir müssen den Bestand an Polizisten ausbauen, das ist klar", betonte er, "und zwar so schnell wie möglich und so intensiv wie möglich".

Zur Stärkung der Polizei gehöre aber auch, dass Öffentlichkeit und Politik die Beamten, die eine harte Arbeit leisteten, "nicht im Regen stehen lassen", sagte Reul. "Das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die der Staat leisten muss: Dass die Menschen sicher leben können", betonte der neue Innenminister. (dpa)