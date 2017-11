Nach gescheiterter Klage: Zwischenfälle am Tagebau Hambach

25.11.2017 Köln. Nach der gescheiterten Klage gegen die umstrittenen Rodungen im Hambacher Wald ist es im betroffenen Gebiet zu ersten kleineren Blockaden durch Braunkohlegegner gekommen. Sechs Aktivisten hätten die Bahngleise am Samstag blockiert, teilte eine Polizeisprecherin mit. Am Tag zuvor hatte das Verwaltungsgericht in Köln eine Klage des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) in erster Instanz abgewiesen und somit die Fortführung des Braunkohletagebaus ermöglicht. Der BUND wollte dies ebenso verhindern wie die anstehenden Rodungen im uralten Hambacher Wald.

Der BUND stellte nach eigenen Angaben unmittelbar nach der Gerichtsentscheidung beim Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) einen Antrag, um die Rodungen vorerst zu verhindern. Außerdem wollen die Umweltschützer in die nächste gerichtliche Instanz gehen. Nach Überzeugung der Richter verstößt die Rodung des Hambacher Waldes nicht gegen europäisches Umweltrecht.

Seit Jahren spitzt sich der Konflikt um den Forst zu. Neben friedlichen Protesten gibt es immer wieder Attacken auf RWE-Mitarbeiter und Polizisten. Die Aachener Polizei rechnet bei den anstehenden Rodungen mit Widerstand und hat sich auf einen größeren Einsatz eingestellt. (dpa)