Nach Terrorhinweis vernimmt Polizei einen Mann

11.03.2017 Essen. Im Zusammenhang mit Hinweisen auf einen möglichen Terroranschlag in Essen hat die Polizei einen Mann vernommen. Seine Wohnung in Oberhausen werde durchsucht, teilte die Essener Polizei am Samstag mit. Man könne nicht von einem Tatverdächtigen sprechen. "Da sind wir erst einmal vorsichtig", sagte ein Polizeisprecher. Er machte keine weitere Angaben zu dem Mann. Die Polizei hatte von anderen Behörden Hinweise auf einen möglichen Anschlag auf das Essener Einkaufszentrum Limbecker Platz am Samstag bekommen und das Zentrum geschlossen.