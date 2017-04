Nach Kraft jetzt Laschet: CDU-Spitzenkandidat stellt sich

26.04.2017 Düsseldorf. Der Wahlkampf im Fernsehstudio geht weiter. Nach Hannelore Kraft stellt sich auch Herausforderer Armin Laschet den Fragen der Zuschauer von Sat.1 und RTL. Kommende Woche kommt es zum direkten Duell im WDR-Fernsehen.

Zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen stellt sich CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet heute Abend für eine Sendung der Regionalprogramme von Sat.1 und RTL den Fragen von Bürgern. Die aufgezeichnete Sendung soll am Donnerstag ausgestrahlt werden.

Bereits am Dienstagabend war Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) im gleichen Rahmen befragt worden. Ihr Auftritt ist am Mittwoch bei Sat.1 und RTL zu sehen.

In einem direkten Duell begegnen sich Kraft und Laschet am 2. Mai im WDR-Fernsehen. Zwei Tage später werden an der WDR-Runde der Spitzenkandidaten neben Kraft und Laschet auch Sylvia Löhrmann (Grüne), Christian Lindner (FDP), Michele Marsching (Piraten), Marcus Pretzell (AfD) und Özlem Alev Demirel (Linke) teilnehmen. Der NRW-Landtag wird am 14. Mai gewählt.

Nach der jüngsten Umfrage zeichnet sich bei der Wahl ein überraschendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU ab. In der Befragung von Infratest dimap im Auftrag des WDR-Magazins "Westpol" kommen beide Parteien auf 34 Prozent. In den bisherigen Umfragen hatte die SPD deutlich vor der CDU gelegen. (dpa)