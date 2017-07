NRW will mehr Bauland an Bahn- und Busstrecken schaffen

12.07.2017 Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens neue Landesregierung will nach einem Zeitungsbericht mehr Bauland in ländlichen Regionen entlang von Bus- und Bahnstrecken schaffen. Dazu sollten neue Flächen an Achsen des öffentlichen Personennahverkehrs zur Bebauung freigegeben werden, sagte Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) der "Rheinischen Post" (Mittwoch). Sie verspricht sich davon eine Aufwertung ländlicher Gebiete. Nach ihren Angaben sollen über den Landesentwicklungsplan neue Baugebiete freigegeben werden.

Dem Bericht zufolge hatte es die rot-grüne Vorgängerregierung abgelehnt, solche Flächen entlang von Verkehrswegen als Bauland freizugeben. Damit sollte verhindert werden, dass sich Wohnbebauung wie ein Band durch die Landschaft zieht. (dpa)