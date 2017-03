Der Fall Amri

Düsseldorf. Nordrhein-Westfalen hat sich bei der Beschaffung von Passersatzpapieren für den Berliner Attentäter Anis Amri offenbar mehr Zeit gelassen als nötig.

Von Tobias Blasius, 15.03.2017

Mehr als einen Monat nach Feststellung der Ausreisepflicht des abgelehnten Asylbewerbers Mitte Juni 2016 habe der Bund die Landesbehörden aufgefordert, gegenüber dem tunesischen Konsulat aktiv zu werden, erklärte der Referatsleiter des Bundesinnenministeriums, Christian Klos, am Dienstag als Zeuge im Untersuchungsausschuss des Landtags.

"Stellt doch mal einen Antrag", habe man den NRW-Vertretern in der gemeinsamen Sitzung der Arbeitsgemeinschaft "Status" am 19./20. Juli geraten. Bei Passersatzpapier-Verfahren (PEP) sei "der Erstaufschlag" immer von den Bundesländern zu leisten, so Klos. Der Bund habe Unterstützung angeboten, falls das Land mit den tunesischen Behörden nicht weiterkomme. Die zuständige Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) Köln forderte wiederum erst am 25. August 2016 das tunesische Generalkonsulat auf, Amri für eine Abschiebung zu identifizieren.