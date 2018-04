NRW-Tag 2018 in Essen: Gründungsfeier erstmals im Ruhrgebiet

11.04.2018 Düsseldorf. Der Nordrhein-Westfalen-Tag anlässlich der Gründung des Landes 1946 findet in diesem Jahr in Essen statt. Wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte, wird der Festtag vom 31. August bis zum 2. September auf dem Gelände der einstigen Zeche Zollverein gefeiert. Die Feier finde damit erstmals im Ruhrgebiet statt. "In dem Jahr, in dem der Steinkohlebergbau in Nordrhein-Westfalen endet, ist Essen der richtige Ort zur richtigen Zeit", kommentierte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Auswahl des diesjährigen Austragungsortes.

Der NRW-Tag wird seit dem Jahr 2006 in wechselnden NRW-Städten gefeiert. Zuletzt hatten 2016 die Landeshauptstadt Düsseldorf und 2014 die Stadt Siegen die Feier veranstaltet. (dpa)