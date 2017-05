NRW-SPD will Vorschlag für neuen Landesvorsitzenden machen

18.05.2017 Düsseldorf. Die Führung der nordrhein-westfälischen SPD will sich am Freitag auf einen Vorschlag für einen neuen Landesvorsitzenden einigen. Präsidium und Landesvorstand hätten ihre ursprünglich für die kommende Wochen angesetzten Sitzungen vorgezogen, um über offene Personalfragen zu beraten, sagte ein Parteisprecher am Donnerstag. An den Sitzungen werde auch SPD-Chef Martin Schulz teilnehmen.

Medienberichten zufolge gibt es in der SPD-Spitze bereits eine Einigung, dass der amtierende NRW-Verkehrsminister Michael Groschek als Nachfolger von Hannelore Kraft neuer Landesvorsitzender werden soll. Kraft war nach der Niederlage der SPD bei der Landtagswahl von ihren Parteiämtern zurückgetreten. Auch des Amt des Generalsekretärs des größten SPD-Landesverbands ist vakant, nachdem André Stinka am Donnerstag seinen Posten zur Verfügung gestellt hat. (dpa)