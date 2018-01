NRW-SPD verzeichnet nach Parteitag viele Eintritte

Martin Schulz, Hubertus Heil und Andrea Nahles beim SPD-Bundesparteitag in Bonn.

23.01.2018 Düsseldorf. Nach dem knappen Ja der SPD zu Koalitionsverhandlungen mit der Union schnellt die Zahl spontaner Parteieintritte auch bei der nordrhein-westfälischen SPD in die Höhe. Seit dem Bundesparteitag in Bonn am Sonntag seien bis Dienstagmorgen mehr als 520 Aufnahmeanträge online eingegangen, sagte ein Parteisprecher. Dem stehe "eine Handvoll" Austritte gegenüber.

Vor allem die Jusos als entschiedene Gegner einer Neuauflage der großen Koalition von CDU, CSU und SPD trommeln derzeit verstärkt für Parteieintritte, denn über den Koalitionsvertrag sollen am Ende alle mehr als 400 000 SPD-Mitglieder abstimmen.

Schon seit Ende 2016 verzeichnet die NRW-SPD einen Mitgliederzuwachs. So traten im Jahr 2017 rund 8000 Personen in die Partei ein. Dem standen etwa 4000 Austritte gegenüber. Derzeit hat die NRW-SPD rund 111 000 Mitglieder. (dpa)