NRW-SPD startet mit Bundesprominenz in heiße Wahlkampfphase

02.04.2017 Essen. Sechs Wochen vor der NRW-Wahl rührt die SPD kräftig die Trommel. Amtsverteidigerin Kraft schart im Ruhrgebiet die Spitzen der Partei um sich.

Mit geballter Bundesprominenz vor symbolträchtiger Kulisse steigt die nordrhein-westfälische SPD heute in die heiße Phase des Landtagswahlkampfs ein. Auf dem Gelände der ehemaligen Kokerei Zollverein in Essen gibt Spitzenkandidatin Hannelore Kraft den Startschuss für den sechswöchigen Endspurt zur Wahl. Zur Unterstützung hat die Ministerpräsidentin die Spitzen der Partei ins Ruhrgebiet geladen: Neben Bundesparteichef und Kanzlerkandidat Martin Schulz auch Außenminister Sigmar Gabriel, die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer und Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz. In Nordrhein-Westfalen wird am 14. Mai ein neuer Landtag gewählt. Kraft möchte ihre rot-grüne Koalition fortsetzen. (dpa)