NRW-SPD berät über neue Parteispitze

19.05.2017 Düsseldorf. Jetzt soll es schnell gehen: Die nordrhein-westfälische SPD braucht einen neuen Vorsitzenden. Der Landesvorstand will dafür am Freitag im Beisein von Parteichef Martin Schulz die Weichen stellen.

Fünf Tage nach dem Machtverlust will die nordrhein-westfälische SPD heute die wichtigste Weiche für einen Neuanfang stellen. In Anwesenheit des Bundesvorsitzenden und Kanzlerkandidaten Martin Schulz wollen die Führungsgremien über einen Nachfolger für Hannelore Kraft diskutieren. Die noch amtierende Ministerpräsidentin hatte noch am Abend der Wahlniederlage ihre Parteiämter abgegeben.

Als Favorit für ihre Nachfolge an der Spitze des größten SPD-Landesverbandes gilt der amtierende NRW-Verkehrsminister Michael Groschek. Er hat bereits lange Erfahrungen in der Parteiführung. Mehr als elf Jahre war er Generalsekretär der NRW-SPD und organisierte in dieser Zeit den Sieg bei der Landtagswahl 2012. Mit einer Nominierung von Groschek wäre auch klar, dass Landes- und Fraktionsvorsitz nicht in eine Hand kommen. Denn Groschek hat kein Mandat im Landtag.

Auch das Amt des Generalsekretärs der NRW-SPD ist vakant, nachdem André Stinka am Donnerstag seinen Posten zur Verfügung gestellt hat. Er übernehme damit "Verantwortung für das Wahlresultat", hatte Stinka erklärt. Die SPD hatte am Sonntag mit 31,2 Prozent ihr schlechtestes bei einer Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen erzielt. (dpa)