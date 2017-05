NRW-SPD berät über Spitze: Groschek Favorit für Vorsitz

19.05.2017 Düsseldorf. Die Führung der nordrhein-westfälischen SPD ist am Freitagnachmittag zu Beratungen über eine neue Parteispitze nach dem Wahldebakel zusammengekommen. Als Favorit für den Vorsitz des mitgliederstärksten SPD-Landesverbandes gilt der amtierende NRW-Verkehrsminister und frühere Generalsekretär Michael Groschek. Er könnte die Nachfolge von Hannelore Kraft antreten, die nach der Niederlage der SPD bei der Landtagswahl noch am Sonntag von ihren Parteiämtern zurückgetreten war. Die NRW-SPD, die in Düsseldorf gemeinsam mit dem Bundesparteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten Martin Schulz tagte, will bei der personellen Neuaufstellung Tempo machen. Mit 31,2 Prozent war sie am Sonntag auf ihr schlechtestes Ergebnis bei einer NRW-Landtagswahl abgestürzt.