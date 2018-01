NRW-SPD-Chef Groschek verteidigt Sondierungsergebnisse

14.01.2018 Düsseldorf. Der nordrhein-westfälische SPD-Chef Michael Groschek hat die Berliner Sondierungsergebnisse gegenüber parteiinternen Kritikern verteidigt. Es gebe zwar diesmal keinen "Siegerpokal wie den Mindestlohn vor vier Jahren, aber dafür viele Medaillen", sagte Groschek der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Man solle das Sondierungspapier in Ruhe lesen und nicht "in wechselseitige Schnappatmung verfallen", appellierte er. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Sarah Philipp, äußerte sich hingegen skeptisch über die Ergebnisse der Sondierungen: "Ich tendiere dazu, es abzulehnen - und damit bin ich im NRW-Fraktionsvorstand nicht allein."