NRW-Regierung muss sich zu Fan-Gewalt in Stadien erklären

16.02.2017 Düsseldorf. Die nordrhein-westfälische Landesregierung soll im Düsseldorfer Landtag Stellung beziehen, wie sie die eskalierende Gewalt von Fußball-Hooligans in den Griff kriegen will. Am heutigen Donnerstag (10.00 Uhr) erörtert das Landesparlament die jüngsten Gewaltexzesse in einer Aktuellen Stunde. Anlass sind vor allem die gewalttätigen Übergriffe von Dortmunder BVB-Anhängern gegen Leipziger Fans vor knapp zwei Wochen. Opfer waren auch Frauen und Kinder. Daneben führt die CDU in ihrem Antrag aber weitere Beispiele für ausufernde Krawalle ins Feld. Kritisch wertet die größte Oppositionsfraktion vor allem den reduzierten Polizeieinsatz bei vermeintlichen "Nicht-Risikospielen".