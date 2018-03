NRW: Protest vor Uran-Anreicherungsanlage Gronau

30.03.2018 Gronau. Mit einem Gang zur Uran-Anreicherungsanlage in Gronau sind am Karfreitag die diesjährigen Ostermärsche in Nordrhein-Westfalen gestartet. Zum Auftakt protestierten nach Angaben des Veranstalters rund 250 Atomkraftgegner aus dem Münsterland vor dem Haupttor der Anlage. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl des Marsches unter dem Motto "Atomwaffen und Urananreicherung ächten. Zivile Konfliktlösung statt Rüstungsexporte" auf rund 200. Am Samstag folgen dann die Ostermärsche in größeren Städten wie Duisburg, Düsseldorf, Köln, Münster und Bonn. Zur Teilnahme rufen neben anderen Gruppen auch die Gewerkschaften Verdi und die IG Metall auf. Den Abschluss der Ostermärsche in NRW bildet am Montag die letzte Etappe von Bochum nach Dortmund.