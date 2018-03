23.03.2018 BONN. Die nordrhein-westfälische Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) hat im Interview mit dem General-Anzeiger Unverständnis über die Debatte um eine vom Sänger Heino überreichte Schallplatte geäußert.

„Hier hat ein Künstler einer Ministerin ein Geschenk mitgebracht, und das ist es“, sagte Scharrenbach am Freitag in einem bereits länger terminierten Interview mit dem Bonner General-Anzeiger. „Ich hatte keine Chance zu prüfen, was auf dieser Platte ist. Hier werden Zusammenhänge konstruiert, die absurd sind“, fügte sie hinzu.

Scharrenbach sagte weiter: „Wenn es da ein Interesse gibt, irgendeine Person zu beschädigen, dann nehme ich das zur Kenntnis. Heino macht seit vielen Jahrzehnten Musik - und ist bei vielen Bürgern beliebt.“

Hintergrund der Debatte ist ein kurzes Treffen von Scharrenbach und Heino, einem von 47 „Heimatbotschaftern“ des Landes NRW, am Rande des NRW-Heimatkongresses am vergangenen Samstag in Münster. Dabei hatte der Sänger der Ministerin unter anderem eine Schallplatte mit dem Titel „Die schönsten deutschen Heimat- und Vaterlandslieder“ überreicht. Darauf findet sich unter anderem das Lied „Wenn alle untreu werden“ von 1814, das in der Nazizeit von der SS als „Treuelied“ glorifiziert, aber auch im NS-Widerstand gesungen wurde.

Zur Präsenz Heinos auf dem Heimatkongress haben Abgeordnete der SPD-Opposition im NRW-Landtag unterdessen auch eine Kleine Anfrage gestellt. Scharrenbach sagte dem Bonner General-Anzeiger weiter: „Beim Heimatkongress waren 520 Leute, wir haben den ganzen Tag hervorragend zusammen gearbeitet. Das Hauptthema waren die Ehrenamtlichen, und es ist schade, dass man nun versucht, diese Arbeit kaputtzumachen.“

Heino sei einer unter mehreren Heimatbotschaftern, so Scharrenbach. „Er hat sich angemeldet und war willkommen - wie alle anderen Heimatbotschafter, die natürlich unentgeltlich mitgemacht haben.“ (Nils Rüdel)