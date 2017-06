NRW-Landtag hat sich konstituiert: 199 Abgeordnete verpflichtet

01.06.2017 Düsseldorf. Knapp drei Wochen nach der Wahl hat sich in Düsseldorf der neue nordrhein-westfälische Landtag konstituiert. Dem Parlament gehören 199 Abgeordnete aus fünf Fraktionen an, die am Donnerstag namentlich aufgerufen und für die kommenden fünf Jahre verpflichtet wurden. Die früheren Regierungsfraktionen SPD und Grüne wechseln nun auf die Oppositionsbank. Rot-Grün war am 14. Mai abgewählt worden. Die stärkste Fraktion bildet mit 72 Abgeordneten die CDU. Sie verhandelt derzeit mit der FDP über eine Koalition. Schwarz-Gelb kommt im Landtag auf eine hauchdünne Ein-Stimmen-Mehrheit.

Die 16 AfD-Neulinge nahmen - aus Perspektive des Präsidiums - rechts außen im Saal Platz. Die anderen Fraktionen wollten verhindern, dass die Rechtspopulisten einen Vize-Posten im Präsidium erhalten, das am Nachmittag gewählt werden sollte. (dpa)