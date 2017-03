NRW-Landtag debattiert über entflohene Häftlinge und Terror

15.03.2017 Düsseldorf. Erneut steht das Thema innere Sicherheit im Zentrum einer Sitzung des Düsseldorfer Landtags. Auf Antrag der CDU-Opposition beschäftigt sich das Landesparlament am heutigen Mittwoch (10.00 Uhr) mit entflohenen Häftlingen und mit Konsequenzen aus der jüngsten Terrorwarnung in Essen. In einer Aktuellen Stunde fordert die CDU Aufklärung von der rot-grünen Landesregierung, wie sie die Bürger besser vor Straftätern schützen wolle. In Nordrhein-Westfalen seien im vergangenen Jahr insgesamt 270 Häftlinge aus dem offenen Strafvollzug entwichen - mehr als in allen übrigen Bundesländern zusammen. In einem Eilantrag fordert die CDU zudem, die Sicherheitsbehörden in NRW im Kampf gegen den Terrorismus besser auszustatten.