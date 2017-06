NRW-Koalitionsverhandlungen sollen bis Freitag beendet werden

12.06.2017 Düsseldorf. CDU und FDP wollen ihre Koalitionsverhandlungen in Nordrhein-Westfalen in dieser Woche abschließen. Das teilten die Generalsekretäre der Landesparteien, Bodo Löttgen (CDU) und Johannes Vogel (FDP) am Montag in Düsseldorf mit. CDU-Landeschef Armin Laschet soll dann am 27. Juni vom Landtag zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Zuvor gibt es aber noch eine Mitgliederbefragung der FDP und einen Landesparteitag der CDU zum Koalitionsvertrag. CDU und FDP verfügen im neuen Landtag über eine Mehrheit von einer Stimme.