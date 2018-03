NRW-Integrationsminister: Skeptisch zu EU-Beitritt Serbiens

26.03.2018 Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) sieht einen möglichen EU-Beitritt Serbiens bis 2025 kritisch. Es sei "völlig realitätsfern", dem Land schon für 2025 eine EU-Mitgliedschaft in Aussicht zu stellen, sagte er der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ, Montag). "Die EU kann nur Länder aufnehmen, die ihre Minderheitenproblematik rechts- und sozialstaatlich gelöst haben", sagte Stamp.

Die EU-Kommission hatte den Ländern des Westbalkans Anfang Februar bei zügigen Reformen eine Aufnahme bis 2025 in Aussicht gestellt. Derzeit gibt es in der Region aber noch Defizite in den Bereichen der organisierten Kriminalität, der Korruption und ungelöster zwischenstaatlicher Konflikte. Zum Westbalkan gehören neben Serbien auch Montenegro, Albanien, Kosovo, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina. (dpa)