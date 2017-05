NRW-Grüne analysieren auf kleinem Parteitag ihre Wahlpleite

21.05.2017 Mülheim. Für die NRW-Grünen geht es jetzt um Fehler-Analyse und schnelle Konsequenzen. Zu schmerzvoll war der Absturz bei der Landtagswahl auf 6,4 Prozent. In Mülheim an der Ruhr werden die Köpfe rauchen.

Die Grünen in Nordrhein-Westfalen wollen eine Woche nach ihrer Pleite bei der Landtagswahl unter breiter Basisbeteiligung in die Fehler-Analyse einsteigen. Zu einem kleinen Parteitag - dem sogenannten Parteirat - am Sonntag (10.30 Uhr) in Mülheim an der Ruhr werden Delegierte und Gäste aus allen 53 Kreisverbänden erwartet. Die NRW-Grünen waren bei der Wahl auf 6,4 Prozent abgestürzt - 4,9 Punkte weniger als 2012.

Der Landesvorstand legt einen Antrag vor, der sich mit ersten Folgerungen aus der NRW-Wahl beschäftigt und den Blick auf die Bundestagswahl im September richten soll. An der Basis gibt es aber auch deutliche Kritik an der Parteiführung. So forderten zum Beispiel die Grünen in Münster und in Köln bereits einen Neuanfang - auch personell.

Kritische Worte über die NRW-Grünen kamen auch von Baden-Württembergs grünem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. In dem vom linken Flügel dominierten NRW-Verband gebe es "einen gesinnungsethischen, einen idealistischen Überschuss", hatte Kretschmann geäußert. (dpa)