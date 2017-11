NRW-FDP leitet Führungswechsel nach Lindner ein

25.11.2017 Neuss. Die nordrhein-westfälische FDP leitet einen Führungswechsel ohne Christian Lindner an ihrer Spitze ein. Am Samstag eröffnete der mitgliederstärkste Landesverband in Neuss einen außerordentlichen Landesparteitag, um einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Lindner hatte bereits vor der nordrhein-westfälischen Landtagswahl im Mai angekündigt, nach seinem Wechsel in den Bundestag nicht gleichzeitig Bundes- und Landesvorsitzender bleiben zu wollen. Zu Beginn des Parteitags applaudierten die rund 400 Delegierten dem 38-Jährigen im Stehen. Lindner führt die NRW-FDP seit 2012.