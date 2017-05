NRW-FDP: Talent-Gymnasien und Digitalisierungsministerium

05.05.2017 Düsseldorf. Eine Woche vor der NRW-Wahl hat die FDP einen "Modernisierungsfahrplan" vorgelegt, mit dem das Land bei Bildung, Wirtschaft und Innovationskraft vorankommen soll. Nach sieben Jahren unter Rot-Grün sei die Wirtschaftskraft eingebrochen, müsse NRW in vielen Bereichen wie Digitalisierung und Unternehmensgründungen deutlich aufholen, sagte FDP-Chef Christian Lindner am Freitag in Düsseldorf. Es brauche einen Qualitätssprung an Schulen und Hochschulen und zügig "Glasfaser für alle in Nordrhein-Westfalen". Die FDP forderte ein Ministerium für Digitalisierung, um dort alle Kompetenzen zu bündeln.

Der frühere NRW-Wissenschaftsminister Andreas Pinkwart sagte, seine Partei wolle 30 naturwissenschaftlich-technische Talent-Gymnasien mit moderner digitaler Infrastruktur in sozial schwierigen Stadtteilen errichten. Wissenschaft, Forschung und Hochschulen sollten wieder mehr Freiheit und Förderung bekommen. Das bevölkerungsreichste Bundesland brauche "Fördertürme der digitalen Revolution". Damit gute Ideen nicht an mangelndem Startkapital scheitern, plädiert die FDP für ein Gründerstipendium. "Wir müssen Gründern gezielt und unbürokratisch an den Start helfen", betonte Pinkwart. (dpa)