NRW-CDU zieht mit Gröhe in die Bundestagswahl

18.02.2017 Bad Sassendorf/Soest. Die CDU in Nordrhein-Westfalen zieht mit dem Spitzenkandidaten Hermann Gröhe in den Bundestagswahlkampf. 238 Delegierte der Landesvertreterversammlung stimmten am Samstag in Bad Sassendorf mit 98 Prozent der abgegebenen Stimmen dafür, den Bundesgesundheitsminister auf Listenplatz 1 zu setzen. Zuletzt hatte über drei Legislaturperioden Norbert Lammert als Spitzenkandidat den mitgliederstärksten CDU-Landesverbandes angeführt. Der Bundestagspräsident hatte jedoch wie Wolfgang Bosbach bekanntgeben, dass er bei der Wahl am 24. September nicht wieder antritt.

Auf Platz 2 der Landesliste wählten die Delegierten mit Karl-Josef Laumann. Der Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium und Patientenbeauftragte der Bundesregierung ist bislang nicht im Bundestag vertreten. Über die CDU-Landesliste, die bis zum Platz 83 besetzt werden soll, können Politiker in den Bundestag einziehen, die in ihrem Wahlkreis kein Direkt-Mandat erreichen. (dpa)