NRW-CDU will Bosbach-Kommission für Innere Sicherheit

19.04.2017 Düsseldorf. CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach soll die Sicherheitsarchitektur in NRW für seine Partei auf den Prüfstand stellen und dafür eine eigene Kommission bekommen. Nach der Landtagswahl im Mai solle diese Kommission unter Bosbachs Vorsitz Empfehlungen etwa zu Terrorbekämpfung, Eindämmung von Salafimsus oder organisierter Kriminalität erarbeiten, kündigte Landesparteichef Armin Laschet am Mittwoch in Düsseldorf an. Er will die CDU bei der Landtagswahl im Mai zur stärksten Kraft machen und Ministerpräsident werden. Bosbach sagte, seine Kommission werde dauerhaft arbeiten und sei thematisch breit aufgestellt. Es gehe um Prävention, Ausstattung der Sicherheitsbehörden und Rechtsfragen.