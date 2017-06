NRW-CDU stimmt auf Parteitag über Koalitionsvertrag ab

24.06.2017 Düsseldorf/Neuss. Ein Parteitag der nordrhein-westfälischen CDU stimmt heute in Neuss über den schwarz-gelben Koalitionsvertrag ab. Die Mitglieder der FDP hatten bereits in einer bis Freitag laufenden Online-Befragung mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Wenn auch die CDU-Basis "Ja" sagt, dann soll der gut 120 Seiten umfassende Vertrag am kommenden Montag unterzeichnet werden. Einen Tag später ist die Wahl von CDU-Landesparteichef Armin Laschet zum Ministerpräsidenten des bevölkerungsreichsten Bundeslands geplant.

Zum CDU-Parteitag werden rund 670 Delegierte erwartet. Laschet rechnet ebenfalls mit einer klaren Mehrheit zum Koalitionsvertrag, der schon nach rund vier Wochen Verhandlungen unter Dach und Fach war. Die FDP hatte ihre rund 15 500 NRW-Mitglieder eine Woche lang im Internet über den Vertrag abstimmen lassen. Mehr als 6200 Parteimitglieder beteiligten sich, von ihnen stimmten gut 97 Prozent mit Ja. (dpa)